Російські окупанти не проводили наступальних дій на Харківському та Сіверському напрямках

Російські окупанти не проводять активних наступальних дій на Харківському та Сіверському напрямках, на Слобожанському напрямку готуються до ймовірного ведення наступу, повідомляє Генштаб ЗСУ.

"На Харківському напрямку противник активних дій не проводив. Основні зусилля зосереджує на утриманні зайнятих рубежів та маршрутів постачання, стримуванні дій Сил оборони. Ворог продовжує обстріли цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Циркуни, Стара Гнилиця, Перемога і Старий Салтів. Завдавав авіаційних ударів поблизу Нового", - йдеться в повідомленні.

У ньому уточнюється, що на Сіверському напрямку ворог активних дій не проводив. Відзначається переміщення артилерійських та мотострілецьких підрозділів, що перебували в районах відновлення.

"На Слобожанському напрямку противник продовжує підготовчі заходи до ведення наступу, підрозділи поповнюють втрачене озброєння, військову техніку та матеріальні засоби", - уточнюють військові.

Вони додають, що на Волинському та Поліському напрямках основні зусилля збройних сил республіки білорусь зосереджені на посиленні заходів щодо охорони державного кордону. Одночасно, здійснюється мінування лісових доріг, об’їзних шляхів та мостів у прикордонних з нашою державою районах. Зберігається загроза завдання противником ракетних та авіаційних ударів з території РБ.

"З метою зниження наступального потенціалу наших військ ворог застосовує ствольну та реактивну артилерію по позиціях Сил оборони", - підсумували в Генштабі.