Глава МВС: Понад 30 млн га території України потребують розмінування

Проблема розмінування територій після деокупації є однією з ключових в Україні, а самі українці мають розуміти мінну небезпеку та пояснювати це дітям, зазначає глава МВС Денис Монастирський.

В ефірі національного телемарафону в четвер Монастирський розповів, що розмінування наразі стає однією з головних проблем після деокупації.

За його словами, нині здійснюється розмінування Київської, Сумської, Чернігівської та Харківської областей.

"Виконано оперативне розмінування понад 2,7 млн га. Залишається розмінувати понад 30 млн га... Це колосальна територія, колосальні обсяги", - повідомив міністр.

При цьому він пояснив, що оперативне розмінування є первинним, після якого на території можуть зайти люди, розпочати господарську діяльність.

"Ми об'єднали багато країн, проводимо переговори з державами, які, окрім військової допомоги, сьогодні нам допоможуть командами з розмінування, котрі приїдуть в Україну, та технікою для розмінування", - додав глава МВС.

"І це я не кажу про акваторію Чорного моря, де сотні тисяч одиниць мін, зброї", - додав Монастирський.

Міністр звернув увагу на мінну небезпеку в Україні, повідомивши, що лише у травні зафіксовано 15 випадків підривів громадян на вибухонебезпечних предметах.

"Наша реальність має змінитися. Кожен… повинен знати й навчити своїх дітей, що робити… як визначити, що предмет є вибухонебезпечним", - підсумував глава МВС.