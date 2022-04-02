Сили РФ знову знищені в Чорнобаївці, на півночі розбита колона з Курської області

Збройні Сили України знищили одну з колон противника, яка зайшла минулої ночі на окуповану територію України з Курської області РФ, повідомив радник голови Офісу президента Олексій Арестович.

За його словами, у відповідь на наступ ЗСУ в Київській та Чернігівській областях "противник намагається вводити з Курської області сюди певну кількість своїх військ", щоб "утримати свої війська від поразки від ЗСУ хоч якось".

"Ці війська не становлять безпосередньої загрози ні місту Суми, ні місту Чернігів, ні місту Київ, ні іншим містам у цих трьох областях. Це просто заслін і спроба посилити свої війська, щоб ми їх не знищили остаточно, коли вони виходять у бік кордону. Але по одній з таких колон, яка зайшла сюди вночі, було завдано дуже потужного удару", - розповів Арестович на брифінгу в суботу, порівнявши цей розгром з тим, що раніше неодноразово відбувалися в смт Чорнобаївка Херсонської області.

Водночас він повідомив, що за минулу добу в Чорнобаївці Російські угруповання були розбиті ще двічі. "Чорнобаївка, яка, до речі, також трапилася 13-й і 14-й рази. Був знищений батальйон і батарея САУ російських збройних сил", – повідомив радник глави офісу президента.

За словами Арестовича, ЗСУ продовжують тактичний наступ у Херсонській області.

На сході України окупанти продовжують спробу оточити угруповання української армії від Ізюма на південь і від Волновахи на північ, але, за словами радника голови Офісу президента, фронт тримається.

"Водночас ми повинні позбутися ілюзій – там ще чекають важкі бої за південь, за Маріуполь, за схід України, але після цих боїв я не думаю, що у РФ залишаться хоч якісь резерви для активних наступальних дій... я вірю в Збройні сили, вірю в перемогу, вірю в наш народ, Я думаю, що ми відіб'ємо і Маріуполь, і схід України, і південь. Але уважно стежимо - легко там не буде", - сказав Арестович.