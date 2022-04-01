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22:21 01.04.2022

Каразінський університет залишається у Харкові, у Полтаві розгорнуто резервні можливості - ректор

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На засіданні Харківського національного університету ім. Каразіна ухвалено одностайне рішення продовжити роботу вишу без переміщення чи евакуації, повідомила ректор ХНУ Тетяна Кагановська.

"Харківський Каразінський університет з моменту свого відкриття – у серці Харкова. І доля Харкова й університету неподільні. Тому на засіданні ректорату, розуміючи цю аксіому, університетська спільнота одноголосно висловилася за продовження роботи в Харкові, без переміщення чи евакуації", - написала Кагановська на своїй сторінці у фейсбуці.

"Ми віримо нашим захисникам, маємо тверде переконання, що Харків залишиться українським, не дивлячись на всі складнощі та жорстокі випробування", - додала вона.

Водночас, за її словами, щоб забезпечити стійку роботу університету, за підтримки Міністерства освіти та дружньої допомоги "Полтавської політехніки" було розгорнуто необхідні резервні інфраструктурні можливості у найближчому тилу, що в Полтаві.

"В умовах важких, систематичних ударів по Харкову це створює необхідний запас міцності. Так, 1 березня по центру Харкова був нанесений ракетний удар. Тоді головний корпус університету, внаслідок потужної ударної хвилі, отримав пошкодження та був знеструмлений. Але завдяки тому, що в Полтаві у відносній безпеці були розгорнуті необхідні сервери для забезпечення електронного документообігу, навчально-методичних матеріалів на базі Moodle, університет продовжив працювати. Варто зазначити, що ми подбали й про резервні можливості на базі хмарних технологій, традиційно використовуємо сервіси Google та Zoom. Це створює резерв для стійкого функціонування", - написала Кагановська.

Крім того, у гуртожитках "Полтавської політехніки" розміщують працівників університету, житло яких було зруйновано у Харкові внаслідок обстрілу. У перші тижні війни завдяки підтримці Міністерства освіти та обласної військової адміністрації надавалася допомога в евакуації всім охочим (студентам, зокрема з гуртожитків, викладачам та працівникам ХНУ).

"Такий виїзд, безумовно, продовжується, бо Харків перебуває під постійним обстрілом, особливо деякі його житлові мікрорайони. Але це особисті рішення людей, які шукають відносної безпеки. І наше завдання допомогти та підтримати людей у скрутний час", - зазначила Кагановська.

Вона наголосила, що у Харкові продовжують працювати більшість працівників університету, залишається чимало студентів. Зокрема, бухгалтерська служба саме із Харкова забезпечує виплату стипендій та заробітної плати і за лютий, і за березень. Дирекція студмістечка допомагає студентам, які з різних причин залишаються в деяких гуртожитках ХНУ, в укриттях. Університетські об'єкти перебувають під наглядом служби охорони ХНУ. Співробітники вишу на волонтерських засадах за можливості займаються ремонтно-відновлювальними роботами.

"Нам вдалося відновити енергопостачання основних корпусів. Волонтери з числа працівників університету та адміністративно-господарчих служб займаються ремонтними та відновлювальними роботи, наскільки це можливо", - написала Кагановська.

З 28 березня ХНУ розпочав освітній процес у дистанційному асинхронному режимі.

Кагановська зазначила, що внаслідок ворожих обстрілів та ракетних ударів повністю зруйновано навчальний корпус економічного факультету та Каразінської школи бізнесу, суттєво пошкоджено корпус інституту "Фізико-технічний факультет", корпус Каразінського інституту держуправління. Також зруйновано спортивний комплекс, значно пошкоджено два із дев'яти студентських гуртожитків. Потребує суттєвих відновлювальних робіт музей природи, місце зберігання фонду старовинних і рідкісних книг бібліотеки. У двох основних корпусах університету на майдані Свободи ударною хвилею було вибито вікна, що призвело до часткового розмерзання опалювальної системи, були проблеми з енергопостачанням.

Ректор подякувала тим, хто допомагає Каразінському університету.

"Університет не залишається з проблемами на самоті. Ми вдячні всім, хто нас підтримує, відгукнувшись на наш заклик Help Karazin University. Ми дякуємо за небайдужість та потужну зацікавленість долею Каразінського університету, відчуваємо підтримку та дружню допомогу. І розуміємо, що такий інтерес не випадковий, адже Каразінський – один з найстаріших та найавторитетніших університетів України. Та й університетська спільнота працює навіть в таких важких умовах. І з Харкова, і з інших куточків України, і з інших країн, де волею долі опинилися наші університетські люди! Але ми вистоїмо та переможемо!" - написала Кагановська.

Як повідомлялося, раніше, 1 квітня, перший заступник міністра освіти і науки України Андрій Вітренко повідомив, що Харківський національний університет імені Каразіна, зруйнований внаслідок обстрілу російських військ, буде переміщено у безпечніше місце.

"На жаль, університет імені Каразіна, який має багаторічні традиції, повністю зруйнований авіаударами рашистських загарбників. Університет Каразіна буде переміщено. Під керівництвом Міністерства освіти та за підтримки комітету ректор виконує наші рекомендації та переносить університет до безпечнішого місця", - сказав Вітренко в ефірі національного телемарафону

 

Теги: #харків #університет
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