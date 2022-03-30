Фактів мародерства в Україні багато, але це не масштабне явище – заступник керівника патрульної поліції

Випадки мародерства трапляються в Україні, але їх не можна назвати численними через протидію самих українців такому явищу та реакцію правоохоронців, зазначає перший заступник голови департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький.

Як розповів Білошицький у середу на брифінгу, така категорія злочинів, як мародерство, є новою і для поліцейських служб, і для суспільства в цілому.

"Напевно, ми самі не маємо точних статистичних даних щодо таких злочинів, скоєних на території всієї України. Ми налічуємо десятки чи сотні таких ситуацій, але якщо ви мене запитаєте, чи ці злочини є численними, я скажу, що ні. Є випадки мародерства, але вони не дуже поширені через реакцію громадськості на них, реакцію населення і реакцію поліції та інших відомств", - наголосив він.

За словами Білошицького, будь-яка людина, котрі бачить мародера, може затримати його та передати поліції. "В багатьох випадках, коли ми приїжджаємо на місце злочину, мародерів уже впіймали люди. Є варіанти так званого негайного покарання, ви бачили це на відео", - додав він.

У цьому контексті Білошицький продовжив: "Ми приїжджаємо на місце, відв'язуємо їх (мародерів, затриманих людьми, - ІФ) від стовпів і діємо за законом. Іноді мені запитують, чи я звинувачую людей, які в такий спосіб негайно карають на місці мародерів. Як людина, я їх не звинувачую. Мародери – це сором і мерзота нашого суспільства", - наголосив заступник голови департаменту.

Він нагадав, що парламент України посилив покарання за мародерство.