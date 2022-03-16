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17:31 16.03.2022

Окупанти обстріляли із "Градів" людей, які евакуювалися з Маріуполя, є загиблі - Генштаб ЗСУ

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Окупанти обстріляли із "Градів" людей, які евакуювалися з Маріуполя, є загиблі - Генштаб ЗСУ

Російські окупанти обстріляли з реактивних систем залпового вогню мешканців Маріуполя Донецької області, які евакуювалися до Запоріжжя, повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.

"Сьогодні близько 15:30 російськими окупантами-нелюдами була обстріляна з РСЗО БМ-21 "Град" колона цивільних людей, які евакуювалися з міста Маріуполя до міста Запоріжжя. За попередньою інформацією, є загиблі. Серед постраждалих та поранених є діти. Кількість постраждалих уточнюється", - йдеться у повідомленні Генштабу у телеграм-каналі.

Водночас телеканал "Прямий" повідомляє, що окупаційні війська обстріляли з градів колону автомобілів, що рухалася з Маріуполя, біля Запоріжжя.

"Поки що відомо про п'ятьох поранених, одна дитина у важкому стані. Її оперують із дистанційним залученням медиків "Охматдиту", - йдеться у повідомленні.

Про загиблих при цьому не повідомляється.

Раніше віцепрем'єр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук повідомила, що відповідь на пропозиції, надіслані днем раніше до Міжнародного Червоного Хреста про відкриття гуманітарних коридорів 16 березня, так і не отримана, у зв'язку з чим залишається відкритим питання організації гуманітарних коридорів для Ізюма та Маріуполя, а евакуація людей не може бути безпечною.

 

 

 

Теги: #жертви #обстріл #зеленийкоридор
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