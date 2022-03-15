Події

17:54 15.03.2022

Окупанти зірвали роботу гуманітарних коридорів у Київській області - Зеленський

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Окупанти зірвали роботу гуманітарних коридорів у Київській області - Зеленський

Російські окупанти у вівторок не виконали взятих на себе зобов'язань і не припинили обстріли в Київській області, чим зірвали роботу гуманітарних коридорів у регіоні, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Сьогодні частково відкрилися гуманітарні коридори. Працює коридор із Сум, Тростянця, Лебедина, Шостки, Конотопа в напрямку міста Полтава. Окупанти не припинили обстріли та зірвали роботу гуманітарних коридорів у Київській області", - сказав Зеленський у відеозверненні у вівторок.

Він зазначив, що колона з гуманітарним вантажем, призначеним для жителів Маріуполя, вже багато днів поспіль залишається заблокованою окупантами.

"Але все-таки, потроху, здійснюється виїзд людей з оточеного міста приватним транспортом", - додав глава держави.

Теги: #київщина #зрив #гумкоридори
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