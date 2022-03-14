Події

19:59 14.03.2022

Кулеба обговорив із главою МЗС Естонії кроки, щоб змусити РФ припинити агресію та військові злочини проти українців

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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорив із міністром закордонних справ Естонії Евою-Марією Лійметс наступні кроки, щоб змусити Росію припинити агресію та військові злочини проти українців.

"Телефонна розмова з моєю естонською колегою Евою-Марією Лійметс про важливі наступні кроки, щоб змусити Росію припинити агресію та військові злочини проти українців. Щодо Росії необхідно якнайшвидше запровадити жорсткіші санкції. Я наголосив на важливості прискорення вступу України до ЄС", - написав Кулеба в твіттері в понеділок.

Джерело: https://twitter.com/DmytroKuleba/status/1503426378993123333?s=20&t=eUPfGADN4gnrlz7U_ocz3g

Теги: #естонія #кулеба
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