Ракетний удар по телевежі біля Рівного забрав дев'ять життів – голова обладміністрації

Дев'ятеро людей загинули та стільки ж дістали травм унаслідок ракетного удару окупаційних військ по телевізійній вежі у с. Антополі біля м. Рівного вранці у понеділок, повідомив голова Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль.

"Сьогодні вранці на Рівненщині дві ракети атакували телевізійну вежу та адміністративне приміщення біля неї. Станом на 18:00 констатуємо, що у нас дев'ятеро загиблих, дев'ятеро постраждалих. Роботи активно продовжуються", - сказав Коваль на брифінгу в понеділок.

Далі буде.