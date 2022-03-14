Події

18:41 14.03.2022

Ракетний удар по телевежі біля Рівного забрав дев'ять життів – голова обладміністрації

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Ракетний удар по телевежі біля Рівного забрав дев'ять життів – голова обладміністрації

Дев'ятеро людей загинули та стільки ж дістали травм унаслідок ракетного удару окупаційних військ по телевізійній вежі у с. Антополі біля м. Рівного вранці у понеділок, повідомив голова Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль.

"Сьогодні вранці на Рівненщині дві ракети атакували телевізійну вежу та адміністративне приміщення біля неї. Станом на 18:00 констатуємо, що у нас дев'ятеро загиблих, дев'ятеро постраждалих. Роботи активно продовжуються", - сказав Коваль на брифінгу в понеділок.

Далі буде.

Теги: #жертви #рівне #телевежа
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