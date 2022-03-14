Спроби доставити гуманітарний вантаж до Маріуполя триватимуть – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що спроби доставити гуманітарний вантаж до Маріуполя триватимуть, доки "ми не зможемо допомогти нашим людям".

"На жаль, у Маріуполі гуманітарний коридор було перекрито. Знову. Ми зробили все, що потрібно. Забезпечили тишу. Російські війська зірвали рух вантажу та автобусів. Але пробуватимемо знову. Пробуватимемо ще. Доки не зможемо допомогти нашим людям. Бо вони - наші. Нашому Маріуполю. Героїчний Маріуполь", - сказав він у відеозверненні у ніч із неділі на понеділок.

Водночас, за його словами, "спрацювали понад десять гуманітарних коридорів. Київська область, Луганська область... За добу врятовано 5 550 людей. За шість днів – вже понад 130 тисяч".

"І це також завдяки переговорам. Мусимо це розуміти", - сказав він.

Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/818