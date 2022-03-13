Події

17:10 13.03.2022

На Маріуполь скинуто приблизно 100 авіабомб, загинули вже 2187 людей - міськрада

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На Маріуполь скинуто приблизно 100 авіабомб, загинули вже 2187 людей - міськрада

Щодня Маріуполь потерпає від авіаударів із боку російських військ, скинуто вже приблизно 100 авіабомб, загинули на сьогодні 2187 мешканців, повідомляє пресслужба міської ради.

"За 24 години щонайменше 22 бомбардування мирного міста. Скинуто вже приблизно 100 авіабомб на Маріуполь. Окупанти цинічно та цілеспрямовано б'ють по житлових будинках, місцях скупчення людей, повністю руйнують дитячі лікарні та повністю знищують міську інфраструктуру", - йдеться у повідомленні у Телеграм-каналі.

У міськраді повідомили, що на сьогодні вже 2187 маріупольців загинули від атак із боку Росії.

"Саме з неба йде найбільша загроза 400 тисячам маріупольців, які наразі заблоковані в місті. Тому закриття з боку НАТО неба над Україною або надання необхідних систем ППО - це рішення, яке може врятувати сотні тисяч безневинних життів у всій Україні", - йдеться у повідомленні.

Теги: #рф #війна #маріуполь
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