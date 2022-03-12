ГРОМАДИ, ЯКІ ПРИЙМАЮТЬ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ, ОТРИМАЮТЬ ДОДАТКОВІ КОШТИ З ЦЕНТРУ - ЗЕЛЕНСЬКИЙ
ГРОМАДИ, ЯКІ ПРИЙМАЮТЬ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ, ОТРИМАЮТЬ ДОДАТКОВІ КОШТИ З ЦЕНТРУ - ЗЕЛЕНСЬКИЙ
ГРОМАДИ, ЯКІ ПРИЙМАЮТЬ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ, ОТРИМАЮТЬ ДОДАТКОВІ КОШТИ З ЦЕНТРУ - ЗЕЛЕНСЬКИЙ
Російські окупанти готуються провести псевдореферендум у Херсонській області для створення т.зв. ХНР – депутат облради Хлань
РОСІЙСЬКІ ОКУПАНТИ ГОТУЮТЬСЯ ПРОВЕСТИ ПСЕВДОРЕФЕРЕНДУМ У ХЕРСОНСЬКІЙ ОБЛАСТІ ДЛЯ СТВОРЕННЯ Т. ЗВ. ХНР – - ДЕПУТАТ ОБЛРАДИ
Уряд відшкодує комунальні витрати бюджетам громад, які безкоштовно прийматимуть переселенців - Мінрегіон
Російські окупанти готуються провести псевдореферендум у Херсонській області для створення т.зв. ХНР – депутат облради Хлань
Кошти міжнародної підтримки суттєво компенсують втрати бюджету, але в його наповненні Україна повинна розраховувати на себе - Гетманцев
Лідер кримськотатарського народу Джемілєв обговорив питання підтримки України з президентом Туреччини Ердоганом
Арестович: у російському військово-політичному керівництві лише президент РФ та міністр оборони виступають за продовження агресії проти України
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