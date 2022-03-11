Країни G7 вживуть заходів щодо скасування статусу Росії як країни найбільшого сприяння - Байден

Понад 1500 маріупольців було вбито окупантами за час блокади міста та обстрілу житлових кварталів - міськрада
Білоруську армію буде знищено, якщо Лукашенко віддасть їй наказ про вторгнення в Україну, – Арестович
Wizz Air продовжила до 10 квітня період використання 100 тис. безкоштовних квитків для біженців з України на рейси з Польщі, Словаччини, Угорщини та Румунії
Понад 1500 маріупольців було вбито окупантами за час блокади міста та обстрілу житлових кварталів - міськрада
Мінінфраструктури домовляється з військовими адміністраціями про скорочення кількості блокпостів і залучення Нацполіції до їхньої роботи
Вхід для клієнтів:
СПЕЦТЕМИ:
UKR.NET- новости со всей Украины