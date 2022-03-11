Події

10:15 11.03.2022

Кабмін передав Мультимедійну платформу іномовлення у сферу управління Мінкультури

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Кабінет Міністрів передав "Мультимедійну платформу іномовлення України" у сферу управління Міністерства культури та інформаційної політики.

Згідно з розпорядженням №210 від 10 березня, уряд доручив передати цілісний майновий комплекс державного підприємства "Мультимедійна платформа іномовлення України" зі сфери управління Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій у сферу управління Міністерства культури та інформаційної політики".

Теги: #іномовлення
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