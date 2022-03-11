Окупанти зірвали доставку гуманітарного вантажу в Маріуполь і евакуацію, розпочавши танкову атаку, - Зеленський

Окупанти зірвали доставку до Маріуполя гуманітарного вантажу й евакуацію з міста, розпочавши в місці проходження колони танкову атаку, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Я вирішив ... направити колону вантажівок для Маріуполя. З їжею, водою, ліками. Я вдячний усім водіям - хоробрим людям, які були готові виконати цю місію. Надважливу місію. Але окупанти розпочали танкову атаку саме там, де мав бути цей коридор. Коридор життя", - сказав він у відеозверненні в четвер увечері.

За його словами, "вони зробили це свідомо. Вони знали, що зривають".

"Вони мають чіткий наказ тримати Маріуполь у заручниках, знущатися з нього. Постійно бомбардувати, обстрілювати. Сьогодні вони зруйнували будівлю Головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій у Донецькій області. Саме поряд із цією будівлею і було те місце, де мали збиратися маріупольці на евакуацію", - сказав Зеленський.

Він назвав це "відвертим терором". "Світ повинен це знати. Повинен це визнати. Ми всі маємо справу з державою-терористом", - заявив президент.

При цьому він наголосив, що продовжить спроби довезти в Маріуполь допомогу, якої так потребують люди.