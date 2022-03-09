ЄС хоче забезпечити заповнення газосховищ до жовтня до 90%

Вільнюс. 9 березня. ІНТЕРФАКС/BNS - Євросоюз планує встановити квоту для газосховищ, щоб заповнити їх до 90% до 1 жовтня у всьому ЄС, заявив BNS єврокомісар з питань довкілля Віргініюс Сінкявічюс.

"Комісія (Єврокомісія, ЄК - ІФ) готова допомогти державам-членам заповнити сховища, наприклад, шляхом проведення спільних закупівель, збору замовлень, координації постачання, що й передбачено", - сказав Сінкявічюс.

Сінкявічюс сподівається, що ця пропозиція, яка ще потребує схвалення країн-членів та Європарламенту, буде ухвалена якнайшвидше.

Він нагадав, що Єврокомісія запропонувала заходи, які, як очікується, зменшать залежність ЄС від російського газу на дві третини до кінця цього року.

За словами єврокомісара, цілі, поставленої ЄК, має бути досягнуто за рахунок закупівлі газу на альтернативних ринках, а також за рахунок якнайшвидшого переходу від використання викопного палива на альтернативні джерела енергії.

"По-перше, немає жодних сумнівів у тому, що російський газ має якомога раніше зникнути з ринку Євросоюзу. Проте це має статися із забезпеченням стабільності енергосистеми, адекватних цін для споживачів та одночасною реалізацією цілей щодо кліматичних змін", - сказав Сінкявічюс.

Єврокомісар каже, що найслабшою ланкою під час переходу на альтернативні джерела імпорту газу є інфраструктура, зокрема, можливість приймати зріджений природний газ (ЗПГ).

За словами Сінкявічюса, є напрямки імпорту газу, такі як США або Катар, звідки транспортуватимуться вантажі ЗПГ, а також Азербайджан, Алжир та Норвегія, звідки газ трубопроводами потрапить до Європи. Проте, за його словами, це забезпечить лише половину потреб ЄС у газі.

"Ключовим тут є те, де взяти цей газ, і це непросто. Залежність від Росії становить понад 155 млрд куб. м. Тепер, коли ми говоримо про альтернативу зі США та Катару, звідти може бути поставлено приблизно 50 млрд. Азербайджан, Алжир, Норвегія - це може бути ще 10 млрд. Застосовуючи те чи інше рішення із цих країн, можна додати додатково 10 млрд куб. м", - сказав Сінкявічюс.

Як повідомлялося раніше, у складі плану дій із забезпечення "більш доступної, безпечної та стійкої енергії", який буде представлений у березні, ЄК може запропонувати стимули та зобов'язання для забезпечення достатніх запасів газу.

Після затяжної та суворої зими 2020-2021 років запаси газу в ПСГ Європи були дуже витрачені. Крім того, ціни, що постійно зростають, влітку 2021 року не створювали для газовиків стимулів накопичувати газ у ПСГ. У підсумку в цільовій даті - 30 вересня 2021 року ЄС підійшов із рівнем запасів у сховищах у 74,62%, що на 15 процентних пунктів нижче середнього рівня на цю дату за попередні п'ять років (89,64%). За підсумками опалювального сезону 2021-2022 років рівень запасів у ПСГ Європи знизиться до нового мінімуму, що створить ще більшу потребу в газі для закачування.

Європейські чиновники, за даними Bloomberg, прагнуть формування стратегічних запасів природного газу, щоб краще підготуватися до наступної зими після того, як обмежені запаси палива призвели до рекордних цін на енергоносії, що стало шоком для економіки блоку. При цьому ціни на газ залишаться високими ще щонайменше до 2023 року.

За даними на кінець лютого, запаси газу в підземних сховищах Європи опустилися нижче рівня 30% від їх проектної місткості.