Події

17:31 08.03.2022

До Харкова прийшло 24 вагони гуманітарної допомоги - нардеп Якименко

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До Харкова 8 березня надійшло 24 вагони гуманітарної допомоги (продуктів і дитячих товарів), повідомив народний депутат України Павло Якименко.

"Для отримання чергової партії гумдопомоги змогли організувати зручнішу логістику. У вагонах понад 500 тонн продуктів і дитячих товарів. Є м'ясо, багато фруктів та овочів, крупи, дитяче харчування, памперси", - написав Якименко у своєму Telegram-каналі.

За його словами, кілька волонтерських організацій розподілять вантаж районами міста та області, де ситуація найбільш критична.

"Ми щодня працюємо над тим, щоб жителі Харкова та Харківської області вчасно отримували все необхідне для життя", - наголосив депутат.

Теги: #харків #гумдопомога
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