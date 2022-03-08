Із Харкова поїздами евакуювали 600 тис. жителів, Ізюм в облозі - голова обладміністрації

Понад 600 тисяч людей евакуйовано з Харкова силами "Укрзалізниці", повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Телеграмі.

За його словами, станом на 8 березня російські окупаційні війська сповільнили свої наступальні дії в Харківській області через марність спроб захопити Харків. "Ми свої позиції тримаємо. Проривів і заходів бойових підрозділів противника та його диверсійно-розвідувальних груп у місто минулої доби не було", - написав голова обладміністрації в Телеграм-каналі.

При цьому він наголосив на складній ситуації в м. Ізюм Харківської області. "Російські війська намагалися захопити місто, ми відстояли. Але російський окупант продовжує брати в облогу місто, перешкоджаючи доставленню туди гуманітарних вантажів та евакуації населення", - повідомив Синєгубов.

За словами голови обладміністрації, у вівторок буде зроблено спробу відправлення гуманітарних вантажів до міст Балаклія, Ізюм, Липці, він назвав їх "найбільш критичними напрямками".

"Наші військові отримують нове озброєння та поповнення особового складу. А найголовніше - мають сильний бойовий дух", - розповів Синєгубов.