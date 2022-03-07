Події

22:41 07.03.2022

Правоохоронці Дніпропетровщини евакуювали з Харкова ще 300 людей – Нацполіція

1 хв читати

Протягом понеділка, 7 березня, правоохоронці громад Дніпропетровської області евакуювали з Харкова ще 300 людей, повідомили у пресслужбі Нацполіції України.

"Серед врятованих – мати з трьома дітьми, які вночі потрапили під обстріл російської артилерії. Під час розмови з поліцейськими дорогою до Дніпра жінка розповіла, що на їхніх очах загинула сусідська дитина, а самі вони є громадянами США", – йдеться в повідомленні в телеграм-каналі відомства.

В інформації наголошується, що це вже п'ятий виїзд поліцейських офіцерів громади Піщанської ОТГ до зруйнованого Харкова, який постійно потерпає від обстрілів та бомбардувань з боку Росії. У відомстві повідомили, що під час збору населення для евакуації поліцейські дізналися, що просто зараз термінової допомоги потребує жінка з дітьми. Вночі вони потрапили під обстріл і від ударної хвилі постраждав один із малюків. Поліцейські розшукали родину в одному із пошкоджених від вибухів будинків та доставили їх до пункту збору.

Усіх вимушених переселенців, які через російську агресію були змушені залишити свої домівки, заспокоїли та нагодували. Їх доставили у безпечне місце на Дніпропетровщині.

Джерело: @UA_National_Police

Теги: #евакуація #харків #поліція
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:17 07.03.2022
Харківський худмузей залишився без вікон, експонати не пошкоджені, але співробітники просять про допомогу у волонтерів

Харківський худмузей залишився без вікон, експонати не пошкоджені, але співробітники просять про допомогу у волонтерів

20:50 07.03.2022
У Харкові за добу загинули 10 мирних жителів - поліція

У Харкові за добу загинули 10 мирних жителів - поліція

19:41 07.03.2022
Унаслідок обстрілів російськими військами постраждала промзона заводу ім. Малишева, загиблих і поранених немає – поліція Харківської області

Унаслідок обстрілів російськими військами постраждала промзона заводу ім. Малишева, загиблих і поранених немає – поліція Харківської області

19:34 07.03.2022
У Київській області 4000 осіб потребують евакуації – радник глави МВС

У Київській області 4000 осіб потребують евакуації – радник глави МВС

19:10 07.03.2022
У Київській області 4000 осіб потребують евакуації – радник голови МВС

У Київській області 4000 осіб потребують евакуації – радник голови МВС

18:51 07.03.2022
Верещук: Блокуючи евакуацію із зон бойових дій, Росія взяла в заручники понад 2 тис. іноземних студентів

Верещук: Блокуючи евакуацію із зон бойових дій, Росія взяла в заручники понад 2 тис. іноземних студентів

18:47 07.03.2022
Україна допомогла евакуюватися 146 тис. іноземних студентів та вимагає від РФ припинення вогню для гуманітарних коридорів – МЗС

Україна допомогла евакуюватися 146 тис. іноземних студентів та вимагає від РФ припинення вогню для гуманітарних коридорів – МЗС

18:31 07.03.2022
"Укрзалізниця" звільнила провідників, які вимагають гроші, за місця на евакуаційних поїздах

"Укрзалізниця" звільнила провідників, які вимагають гроші, за місця на евакуаційних поїздах

17:34 07.03.2022
Унаслідок ворожого бомбардування Харківського бронетанкового заводу жертв немає, одна людина постраждала - поліція

Унаслідок ворожого бомбардування Харківського бронетанкового заводу жертв немає, одна людина постраждала - поліція

17:24 07.03.2022
З навчальних закладів Харківщини евакуйовано 486 студентів і викладачів – голова Харківської ОДА

З навчальних закладів Харківщини евакуйовано 486 студентів і викладачів – голова Харківської ОДА

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Війна в Україні забрала життя мінімум 406 цивільних, ще 801 поранено – ООН

У Житомирі та Черняхові після авіаударів загорілися нафтобази, жертв немає - ДСНС

ППО ЗС України збили над Києвом два літаки - Залужний

У Харкові за добу загинули 10 мирних жителів - поліція

Третій раунд переговорів завершився: є позитивні зрушення щодо гумкоридорів; щодо політблоку, припинення вогню і гарантій безпеки консультації продовжено

ОСТАННЄ

Кулеба підтвердив зустріч із Лавровим 10 березня

Підтверджено факт затримання депутата Шевченка на українсько-польському кордоні

Байден не прийняв рішення щодо ідеї ембарго на російську нафту, продовжить консультації - Білий дім

Кулеба підтвердив зустріч із Лавровим 10 березня

Wizz Air продовжив скасування рейсів в та з України до червня

Війна в Україні забрала життя мінімум 406 цивільних, ще 801 поранено – ООН

Пожежу на нафтобазі в Житомирі локалізовано - ДСНС

Кабмін у зв'язку з воєнним станом затвердив спецзобов'язання на ринку природного газу

У Житомирі та Черняхові після авіаударів загорілися нафтобази, жертв немає - ДСНС

Під Обуховим збили російську крилату ракету - Геращенко

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА