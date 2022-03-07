Правоохоронці Дніпропетровщини евакуювали з Харкова ще 300 людей – Нацполіція

Протягом понеділка, 7 березня, правоохоронці громад Дніпропетровської області евакуювали з Харкова ще 300 людей, повідомили у пресслужбі Нацполіції України.

"Серед врятованих – мати з трьома дітьми, які вночі потрапили під обстріл російської артилерії. Під час розмови з поліцейськими дорогою до Дніпра жінка розповіла, що на їхніх очах загинула сусідська дитина, а самі вони є громадянами США", – йдеться в повідомленні в телеграм-каналі відомства.

В інформації наголошується, що це вже п'ятий виїзд поліцейських офіцерів громади Піщанської ОТГ до зруйнованого Харкова, який постійно потерпає від обстрілів та бомбардувань з боку Росії. У відомстві повідомили, що під час збору населення для евакуації поліцейські дізналися, що просто зараз термінової допомоги потребує жінка з дітьми. Вночі вони потрапили під обстріл і від ударної хвилі постраждав один із малюків. Поліцейські розшукали родину в одному із пошкоджених від вибухів будинків та доставили їх до пункту збору.

Усіх вимушених переселенців, які через російську агресію були змушені залишити свої домівки, заспокоїли та нагодували. Їх доставили у безпечне місце на Дніпропетровщині.

Джерело: @UA_National_Police