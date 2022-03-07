Події

20:50 07.03.2022

У Харкові за добу загинули 10 мирних жителів - поліція

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Десять жителів Харкова загинули в понеділок, загальна кількість жертв російської агресії серед мирного населення міста сягнула 143, повідомив начальник слідчого управління головного управління Нацполіції Харківської області Сергій Болвінов.

"На 18.00 07.03.2022 загинули, за наявними даними, 143 цивільні особи, з яких п'ятеро дітей. За останню добу загинули 10 людей. Вічна і світла пам'ять усім загиблим", - написав Болвінов у Facebook.

Джерело: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4931580536927794&id=100002276907245

Теги: #жертви #харків #війна
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