Upwork зупиняє роботу в Росії та Білорусі

найбільша біржа фрілансу у світі. IT-фахівці, маркетологи, фахівці інших цифрових професій знаходять безліч клієнтів через Upwork. Сотні мільйонів доларів надходили в гаманці фахівців РФ від клієнтів з усього світу щомісяця. Закриття Upwork - це понад 100 тис. громадян, які втратять роботу в IT. Лише тому, що вони мовчать, коли їх диктатор убиває мешканців нашої країни", - написав віцепрем'єр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у своєму Telegram-каналі.

Він зазначив, що тепер громадяни Росії не зможуть реєструвати акаунти на біржі, їх поточні акаунти стануть "невидимими" для клієнтів, а поточні контракти мають бути розірвані до 1 травня.

"Це мужнє рішення команди Upwork. Ми безмежно вдячні за нього. А ми фокусуємось на діалозі з іншими біржами фрілансу, які, я впевнений, ухвалять аналогічні рішення. Ми не перестанемо боротися, поки танки РФ не підуть з нашої території", - заявив Федоров.

Він також зазначив, що у Росії припиняє діяльність платіжна система Payoneer.

Джерело: https://t.me/zedigital/1292