Третій раунд переговорів між Україною та РФ розпочнеться о 16:00 - Подоляк

Третій раунд переговорів між делегаціями України та РФ може відбутися сьогодні о 16:00, заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

"Переговори з РФ. Третій раунд. Початок о 16:00 за київським часом. Делегація – без змін", - написав він у Twitter у понеділок.

За повідомленнями російських ЗМІ, переговори намічено у Біловезькій Пущі у Будинку мисливця, де й відбувався попередній раунд

28 лютого на українсько-білоруському кордоні розпочалися переговори представників Росії та України. Другий раунд цих переговорів відбувся 3 березня.