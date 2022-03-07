Події

08:40 07.03.2022

Пожежники у Харкові за добу врятували близько 200 людей та виявили тіла восьми загиблих

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Рятувальники Харківського гарнізону ДСНС за добу з 6 до 7 березня під час ліквідації пожеж та розбиранні завалів врятували та евакуювали близько 200 людей, а також виявили під завалами тіла 8 загиблих, йдеться у повідомленні відомства у понеділок.

Згідно з ним, о 19:15 неділі відбулося чергове масоване авіабомбардування Харкова, в результаті чого було повністю або частково зруйновано багатоповерхові житлові будинки, адмінбудівлі, медустанови, навчальні заклади та гуртожитки.

Також сталися масштабні пожежі у 21 будівлі центральної частини міста, зокрема: на пров. три пожежі на вул.Карбишева, з яких дві у 15- та 4-поверхових житлових будинках; пожежу у Харківському музучилищі на Гімназійній набережній; 10 пожеж на Московському проспекті, з яких сім у багатоповерхових житлових будинках та студентських гуртожитках, одна у медустанові; 7 пожеж на Майдані Героїв Небесної сотні, з яких чотири у житлових будинках.

Також у результаті обстрілів було зруйновано або частково зруйновано 11 будівель на вул. Гіршмана, Чернишевського, Алчевського, Мироносицького, зазначає ДСНС.

Піротехнічні підрозділи ДСНС також продовжували працювати, знешкоджуючи артилерійські боєприпаси, що не розірвалися.

Загалом за добу рятувальники здійснили понад 60 виїздів для ліквідації пожеж, а також розбирання завалів зруйнованих будівель. Загалом було залучено понад 50 одиниць пожежно-рятувальної техніки та близько 300 осіб особового складу ДСНС, йдеться в повідомленні.

Теги: #харків #рятувачі
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