7 березня: Цей день в Україні та світі

ДЕНЬ 12 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 12 RUSSIAN AGRESSION

7 березня у світі відзначають День дитячого телерадіомовлення, День народження телефонного апарата та День сухих сніданків. В Албанії – День учителя, в Болгарії Тудориця. У православних сьогодні розпочинається Великий піст.

Міжнародний день дитячого телерадіомовлення

Міжнародний день дитячого телебачення та радіомовлення відзначається щорічно у першу неділю березня з ініціативи ЮНІСЕФ. Свято вважається як дитячим, для дітей, так і професійним – для всіх працівників, зайнятих у виробництві теле- та радіопрограм.

Мета свята – заохочувати теле- та радіокомпанії у всьому світі приділяти більше уваги питанням, пов'язаним із дітьми. Це день, коли мовники в усьому світі транслюють найбільш якісні програми для дітей і дітей.

День народження телефону

Родоначальником першого телефону можна по праву вважати телеграф, адже саме його вдосконалену модель запатентував учений США Александр Белл. Сталася ця знаменна подія у 1876 році, саме 7 березня, у зв'язку з чим згодом цю дату обрали для святкування Дня народження телефону.

Своє дітище А. Белл уперше презентував широкому загалу у Філадельфії під час проведення Всесвітньої виставки, а потім продемонстрував його можливості в Парижі в рамках проведення міжнародної виставки. Чудовий винахід викликав не тільки невимовний захват, а й великий інтерес, адже він перевернув уявлення про можливість зв'язку на відстані.

День сухих сніданків

Свято присвячене категорії злакових продуктів, відомих під назвою "сухі сніданки". Це різноманітні злакові пластівці та снеки, приготовані з подрібнених зерен. З'явилися вперше такі сніданки в США в 19 столітті. Тоді це були просто пресовані не дуже смачні висівки. Але пізніше виробники навчилися готувати зі злакових дуже смачні пластівці, що спричинило справжній бум на сухі сніданки.

Великий піст

7 березня у православних вірян розпочинається Великий піст, який триватиме з 7 березня до 23 квітня.

Перший день Великого посту в православній церкві отримав назву "Чистий понеділок" у зв'язку з тим, що перший день посту люди прагнуть провести у чистоті. Тому в "Чистий понеділок", як і у наступні два дні, встановлено дуже суворий піст, вірянам наказано старанніше молитись і боротись із гріховними пристрастями.

Великий піст встановлено, головним чином, на згадку про сорокаденний пост Ісуса Христа, який незабаром після Свого хрещення пішов у пустелю і постував там, а також на згадку про сорокаденний пост Мойсея та Іллі.

Про те, що піст був створений апостолами і тривав сорок днів, є свідчення з давніх-давен, а сама назва "Чотиридесятниця" часто зустрічається в стародавніх писемних пам'ятках.

Маврикіїв день

Свято отримало назву на згадку про християнських святих, що жили в 3-4 століттях, — мучеників Апамейських, Маврикія та 70 воїнів.

У народі вважалося, що саме на Маврикія прилітають додому граки, шпаки та ластівки. Також спостергіали: якщо птахи прилетіли раніше за встановлений день — на швидку весну.

Іменини: Андрій, Опанас, Варвара, Віктор, Володимир, Єлизавета, Іван, Йосип, Ірина, Михайло, Микола, Павло, Парасковія, Сергій, Степан, Федір, Філарет, Пилип.