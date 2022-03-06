У ХАРКІВІ ВЛУЧИЛИ В ТЕЛЕВЕЖУ: ТРАНСЛЯЦІЮ ОБІРВАНО – "ЕНЕРГОАТОМ"

Кулеба знову закликав світ забезпечити Україну бойовою авіацією, опублікувавши знімок 500-кілограмової російської бомби, що впала на житловий будинок
З початку війни з дитячих закладів соціального захисту евакуювали 756 дітей та їхніх опікунів – Київська ОДА
Противник продовжує наносити авіаудари в об'єкти цивільної інфраструктури, обстрілювати та вбивати мирне населення – Генштаб ЗСУ
Путін і прем'єр Ізраїлю продовжили обмін думками щодо України, зокрема з урахуванням останніх контактів Беннета - Кремль
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