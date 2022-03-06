Близько 400 людей з Волновахи, які прямували до Волинської області, потрапили під обстріл поблизу Вінниці - Погуляйко

Близько 400 людей із Волновахи та прилеглих територій, що прямували у Волинську область, потрапили під обстріл поблизу Вінниці, повідомив голова Волинської обласної цивільної адміністрації Юрій Погуляйко.

"Близько 400 людей із Волновахи та прилеглих територій, яких чекали на Волині сьогодні, потрапили під обстріл поблизу Вінниці. Організований безпечний доїзд залізницею зірвано. Евакуйовані українці групами добиратимуться на Волинь. Інформація про їх логістику та зустріч уточнюється", - написав він у Телеграм-каналі.