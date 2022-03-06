Події

13:28 06.03.2022

Над Харковом постійно літають п'ять-сім російських літаків, що бомблять житлові квартали, один вранці було збито - голова ОВА

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Сили протиповітряної оборони Харкова знищили в неділю вранці черговий бойовий літак Військово-повітряних сил РФ – штурмовик Су-25, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Пілоту літака вдалося катапультуватися, підрозділи Збройних сил України спільно із силами територіальної оборони, Національної гвардії та Служби безпеки України ведуть активні пошуки повітряного злочинця", - написав Синєгубов у Telegram-каналі в неділю.

Водночас він зазначив, що над Харковом майже постійно одночасно перебувають п'ять-сім штурмовиків і винищувачів противника, які періодично здійснюють бомбардування кварталів міста з мирними жителями.

"Збройні сили Росії спрямовують на Харків значну частину власного повітряного флоту… Але наші сили ППО Харкова потужно вступають у бій, навіть якщо сили противника переважають. Наші українські військові ніколи не відступлять від захисту харків’ян!" - наголосив Синєгубов.

 

Теги: #харків #авіація #бомбардування
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