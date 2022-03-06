Події

10:00 06.03.2022

Триває дуже жорстка війна, з великими втратами в агресора – Подоляк

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Війна Росії з Україною дуже жорстка та з великими втратами в російських загарбників, повідомив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

"Дуже жорстка війна. З великими втратами в агресора. На ранок 6 березня Росія втратила близько 11 тис. солдатів і офіцерів, близько 300 танків, понад 40 літаків і 48 гелікоптерів. Десятки артилерійських систем зруйновано. І все це українці зробили за 10 днів війни. Далі – більше", - написав Подоляк у Твіттері в неділю.

Джерело: https://twitter.com/Podolyak_M/status/1500375658685472771

Теги: #росія #втрати
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