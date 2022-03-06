Вашингтон радить американцям покинути Росію

Держдепартамент США в оновлених рекомендаціях щодо Росії радить американцям залишити російську територію.

"Громадянам США слід негайно покинути Росію", - йдеться у оновлених рекомендаціях держдепу. У документі наголошується, що серед причин такої поради – події в Україні, проблеми з авіасполученням із РФ.

У рекомендаціях, даних Держдепом раніше в березні, теж йшлося про те, що американцям варто подумати про від'їзд з РФ, проте формулювання було інше. "Громадянам США слід розглянути можливість негайно покинути Росію, використовуючи види комерційного транспорту, що все ще є в розпорядженні", - йшлося в колишній версії рекомендацій.