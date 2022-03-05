У Харкові на Салтівці внаслідок авіаударів пошкоджені близько 10 багатоповерхівок, на верхніх поверхах пожежі – ДСНС

Близько десяти багатоповерхових житлових будинків пошкоджені внаслідок авіаударів по житловому масиву Салтівка в Харкові станом на 17:00 5 березня, інформацію щодо постраждалих з'ясовують, повідомляється на сторінці Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) у Facebook.

"Унаслідок авіаударів по мікрорайону Північна Салтівка у м. Харків попередньо пошкоджено 10 багатоповерхових житлових будинків із подальшим загоранням квартир на верхніх поверхах (кількість будинків уточнюється)", - йдеться в повідомленні.

Для ліквідації загоряння від ДСНС залучено 35 осіб та 9 одиниць техніки, проте у зв'язку з постійними обстрілами роботи підрозділів ДСНС призупиняються.

Джерело: https://www.facebook.com/MNS.GOV.UA/posts/326817496152813