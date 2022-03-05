Мер Енергодара: Стан двох нацгвардійців, які захищали ЗАЕС, тяжкий

Стан двох військовослужбовців Нацгвардії, які захищали від російських військових Запорізьку АЕС, важкий, іще двоє поранених під час обстрілу блокпоста енергодарців лікуються амбулаторно, повідомив мер Енергодара Дмитро Орлов.

"Зараз про те, що особливо болить. Що вже неможливо виправити. Про тих, за чиє життя триває боротьба. Стан двох нацгвардійців, які героїчно боронили Запорізьку АЕС , залишається важким. Вони перебувають у відділенні інтенсивної терапії. Лікарі борються за їхні життя", - написав Орлов на своїй сторінці у Фейсбук.

За його словами, ще двоє енергодарців, поранених під час обстрілу блокпоста, лікуються вдома в амбулаторних умовах.

"На жаль, під час обстрілів загинули військовослужбовці Національної гвардії України Євген Уколов, Михайло Фроліков, а також Юрій Квач. Вічна пам’ять нашим загиблим землякам", - додав мер.

Джерело: https://www.facebook.com/DmitroOrlovOfficial/posts/351763833522543