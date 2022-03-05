Події

10:05 05.03.2022

Українські спортсмени здобули 7 медалей у перший день зимової Паралімпіади в Пекіні

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Українські спортсмени здобули сім медалей у перший день зимових Паралімпійських ігор у Пекіні.

"Сім нагород приніс Україні перший день зимових Паралімпійських ігор у Пекіні. Всі вони були отримані в різних класах біатлонних спринтерських перегонів. У синьо-жовтих кольорах вийшов увесь п'єдестал пошани в чоловіків серед учасників із порушенням зору", - йдеться в повідомленні Національного олімпійського комітету.

Зокрема, золото отримав Віталій Лук'яненко (клас B3, гайд Бабар), срібло - Олександр Казік (клас B1, гайд Кучерявий), бронзу - Дмитро Суярко (клас B2, гайд Ніконович).

Зазначається, що чемпіонами Паралімпіади-2022 також стали Григорій Волчинський (клас LW8) і Оксана Шишкова (клас B2, гайд Марченко).

Крім того, срібні медалі вибороли - Тарас Радь (клас LW12) і Людмила Ляшенко (клас LW8).

Наразі Україна посідає перше місце в медальному заліку.

Джерело: https://www.facebook.com/304370036309200/posts/4954153094664181/?d=n

Теги: #паралімпіада
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