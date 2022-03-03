Події

10:54 03.03.2022

На Сумщині взято під варту 27 російських військовослужбовців – Офіс генпрокурора

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На Сумщині взято під варту 27 військовослужбовців збройних сил РФ, повідомляє Офіс генпрокурора.

"Прокурори в умовах особливого режиму досудового розслідування в умовах воєнного стану (ст. 615 КПК України) взяли під варту 27 військовослужбовців збройних сил Російської Федерації, підозрюваних у посяганні на територіальну цілісність та недоторканність України (ч. 2 ст. 110 КК України)", - йдеться в повідомленні Офісу генпрокурора у Телеграм-каналі.

За даними слідства, підозрювані виконують злочинні накази керівництва РФ щодо вбивства військовослужбовців Збройних сил України та мирного населення.

"Із застосуванням військової техніки 24 лютого 2022 року о 4-й годині з території РФ вони протиправно перетнули кордон України та вступили в бій з військовослужбовцями Збройних сил України. 14 осіб затримано у м. Суми, 8 осіб – у Конотопському та 5 у Сумському районах. Серед затриманих – снайпер та командир взводу. Наймолодшому – 19 років", - йдеться в повідомленні.

Джерело: https://t.me/pgo_gov_ua/3001

Теги: #рф #арешт #сумщина #військові
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