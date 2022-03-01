1 березня: Яке сьогодні свято

1 березня відзначають Всесвітній день цивільної оборони, День боротьби з дискримінацією, Всесвітній день імунітету. В Україні - День жалоби на честь Корюківської трагедії, а православна церква в перший день весни вшановує пам'ять 12-ти мучеників Кесарійських.

Всесвітній день цивільної оборони

Всесвітній день цивільної оборони відзначають 1 березня з метою пропагування знань про цивільну оборону та підняття престижу національних рятувальних служб. 1 березня обрали невипадково. Саме цього дня 1972 року набув чинності статут Міжнародної організації цивільної оборони (МОЦО).

У 1931 році з ініціативи кількох держав французький генерал медичної служби Жорж Сен-Поль заснував у Парижі "Асоціацію Женевських зон – "зон безпеки"" для створення за допомогою двосторонніх та багатосторонніх угод локальних зон безпеки у всіх країнах, яку потім перетворили на Міжнародну організацію цивільної оборони. У 1972 році МОГО набула статусу міжурядової.

Наразі до МОЦО входять 50 країн, ще вісім держав мають статус спостерігача. Участь України в МОЦО як спостерігача оформлена за дорученням прем'єр-міністра України від 25.07.1998 р.

Серед напрямів діяльності МОЦО слід виділити наступні: підготовка національних кадрів у галузі управління у період надзвичайних ситуацій; надання технічної допомоги державам у створенні та покращенні систем попередження НС та захисту населення; пропаганда досвіду та знань з ГО та питань управління в період НС. Готують фахівців у Навчальному центрі Швейцарії.

Всесвітній день імунітету

Щороку 1 березня відзначається Всесвітній день імунітету. Дата встановлена медичною громадськістю з ініціативи Всесвітньої Організації Охорони Здоров'я у 2002 році.

Мета цього дня – привернення широкої суспільної уваги до проблем, пов'язаних із поширеністю різних імунних захворювань, а також із збереженням та зміцненням імунітету загалом.

Всесвітній день компліменту

Чемне свято, що закликає людей реалізувати спонтанне бажання говорити один одному приємні слова похвали, захоплення та схвалення.

День "Нуля дискримінації"

День "Нуль дискримінації" проводиться щорічно з 2014 року під егідою ООН з метою боротьби з обмеженням прав і свобод людей за різними ознаками – соціальними, релігійними, расовими, національними тощо.

Пам'ять 12 мучеників Кесарійських

За релігійним календарем сьогодні 1 березня віряни вшановують пам'ять 12 мучеників Кесарійських. Памфіла пресвітера, Валента диякона, Павла, Порфирія, Селевка, Федула, Юліана, Самуїла, Іллі, Данила, Єремії, Ісаї, постраждалих під час гоніння на християн, за часів правління імператора Діоклетіана у 308-309 роках у Кесарії Палестинській.

У народі 1 березня відзначають День Ярили і настання весни. Ярилу шанували як бога сонця та родючості. Цього дня вагітні жінки намагалися вийти на сонце – вважалося, що таким чином вони отримують більше сили та здоров'я для виношування дитини.

Іменини: Даниїл, Єремей, Ілля, Ісай, Павло, Порфирій, Самуїл, Юліан.