Унаслідок авіанальоту в Броварах поранені шестеро людей - мер

Мер м. Бровари Київської області Ігор Сапожко повідомив, що внаслідок авіанальоту на околиці міста постраждали шестеро людей.

"Уточнена інформація - після авіанальоту шестеро поранених. Не виходьте з укриття"! - написав Сапожко у своєму Фейсбуці в понеділок.

Раніше мер повідомив, що на околиці Броварів у бік Києва було скоєно авіаналіт і є поранені.

У соцмережах повідомляють, що удару було завдано по військовому центру зв'язку радіолокації у Броварах.