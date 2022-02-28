Події

19:41 28.02.2022

Унаслідок авіанальоту в Броварах поранені шестеро людей - мер

1 хв читати

Мер м. Бровари Київської області Ігор Сапожко повідомив, що внаслідок авіанальоту на околиці міста постраждали шестеро людей.

"Уточнена інформація - після авіанальоту шестеро поранених. Не виходьте з укриття"! - написав Сапожко у своєму Фейсбуці в понеділок.

Раніше мер повідомив, що на околиці Броварів у бік Києва було скоєно авіаналіт і є поранені.

У соцмережах повідомляють, що удару було завдано по військовому центру зв'язку радіолокації у Броварах.

Теги: #бровари #поранені #авіаналіт
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:02 28.02.2022
Виїзд із Києва у напрямку Броварів обмежений - КМДА

Виїзд із Києва у напрямку Броварів обмежений - КМДА

19:08 28.02.2022
На околицю Броварів ближче до Києва здійснено авіаналіт, є поранені - мер

На околицю Броварів ближче до Києва здійснено авіаналіт, є поранені - мер

10:30 27.02.2022
Лікарні терміново потрібна кров першої групи резус негативний для пораненого бійця - Броварська міськрада

Лікарні терміново потрібна кров першої групи резус негативний для пораненого бійця - Броварська міськрада

21:22 26.02.2022
У лікарнях Сумської області перебувають 52 поранені цивільні та військові

У лікарнях Сумської області перебувають 52 поранені цивільні та військові

14:10 25.02.2022
В Охтирці російські війська обстріляли дитсадок, тяжко поранені діти – голова Сумської ОДА

В Охтирці російські війська обстріляли дитсадок, тяжко поранені діти – голова Сумської ОДА

13:51 24.02.2022
У Броварах шестеро людей загинули, 12 поранено - мер

У Броварах шестеро людей загинули, 12 поранено - мер

12:45 24.02.2022
Військовий об'єкт у Броварах був атакований крилатими ракетами, інформація про жертв з'ясовується - А. Геращенко

Військовий об'єкт у Броварах був атакований крилатими ракетами, інформація про жертв з'ясовується - А. Геращенко

12:42 24.02.2022
РФ завдала ракетного удару по розташуванню Командування ССО у Броварах, попередньо втрат немає - Арестович

РФ завдала ракетного удару по розташуванню Командування ССО у Броварах, попередньо втрат немає - Арестович

11:08 27.01.2022
Троє поранених на "Південмаші" у важкому стані, життя двох поза небезпекою

Троє поранених на "Південмаші" у важкому стані, життя двох поза небезпекою

09:00 19.01.2022
Вирок для судді броварського райсуду залишили без змін

Вирок для судді броварського райсуду залишили без змін

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Васильків обстрілюють ракетами - мер

Переговори важкі, РФ усе ще вкрай необ'єктивно дивиться на запущені нею руйнівні процеси - Подоляк

Російські війська біля Волохового Яру розстріляли рейсовий автобус - голова Донецької ОДА

На околицю Броварів ближче до Києва здійснено авіаналіт, є поранені - мер

Україна та РФ на переговорах намітили певні рішення, їдуть для консультацій - Подоляк

ОСТАННЄ

З 1 березня в Києві суворо заборонено продавати алкоголь - Кличко

Васильків обстрілюють ракетами - мер

"АТБ" припиняє реалізацію алкогольної продукції

Укравтодор впроваджує новий дорожній знак «Окупантам рух заборонено»

Прем'єр Фінляндії оголосила про відправлення протитанкового озброєння та стрілецької зброї Україні

Грузинські добровольці очікують в аеропорту дозволу на виліт в Україну - Шмигаль

Укравтодор впроваджує новий дорожній знак "Окупантам рух заборонено"

У Сумській області затримали 8 російських військовослужбовців

Переговори важкі, РФ усе ще вкрай необ'єктивно дивиться на запущені нею руйнівні процеси - Подоляк

Російські війська біля Волохового Яру розстріляли рейсовий автобус - голова Донецької ОДА

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА