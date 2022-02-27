Події

19:17 27.02.2022

Український боксер Ломаченко вступив до тероборони

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Український боксер Ломаченко вступив до тероборони

Український боксер Василь Ломаченко вступив до лав територіальної оборони м. Білгород-Дністровський (Одеська область), повідомив мер міста Віталій Громадян.

"Білгород-Дністровський батальйон територіальної оборони сформований і озброєний. Наші бійці охоронятимуть порядок у рідному місті та не допустять диверсантів і мародерів. Разом з нами у теробороні Василь Ломаченко! Акерманці, будьте спокійні, у нашому місті все буде добре!", - написав мер у Facebook.

 

 

 

Теги: #ломаченко #тероборона
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