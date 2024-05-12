Ломаченко повернув собі титул чемпіона світу в легкій вазі за версією IBF

Український боксер Василь Ломаченко провів чемпіонський бій за звання володаря поясу чемпіона світу в легкій вазі за версією IBF, під час якого переміг австралійського боксера Джорджа Камбососа, повідомляє "Суспільне. Спорт" у неділю, 12 травня.

Поєдинок відбувся в австралійському місті Перт. Зазначається, що в 11-му раунді Ломаченко здобув перемогу над Камбососом достроково: спочатку відправив у нокдаун, а потім - іще в один, після чого бій було завершено.

Ломаченко - ексчемпіон світу в легкій вазі, як зазначається, 36-річний боксер мав другу можливість повернути собі звання чемпіона світу, яке втратив у жовтні 2020 року, коли програв Теофімо Лопесу (втратив пояси WBA, WBC і WBO).

Перший шанс здобути чемпіонські пояси Ломаченко втратив в останньому поєдинку проти Девіна Гейні. Бій за звання абсолютного чемпіона світу закінчився поразкою українця одноголосним рішенням суддів.