Спорт

09:40 12.05.2024

Ломаченко повернув собі титул чемпіона світу в легкій вазі за версією IBF

1 хв читати
Ломаченко повернув собі титул чемпіона світу в легкій вазі за версією IBF

Український боксер Василь Ломаченко провів чемпіонський бій за звання володаря поясу чемпіона світу в легкій вазі за версією IBF, під час якого переміг австралійського боксера Джорджа Камбососа, повідомляє "Суспільне. Спорт" у неділю, 12 травня.

Поєдинок відбувся в австралійському місті Перт. Зазначається, що в 11-му раунді Ломаченко здобув перемогу над Камбососом достроково: спочатку відправив у нокдаун, а потім - іще в один, після чого бій було завершено.

Ломаченко - ексчемпіон світу в легкій вазі, як зазначається, 36-річний боксер мав другу можливість повернути собі звання чемпіона світу, яке втратив у жовтні 2020 року, коли програв Теофімо Лопесу (втратив пояси WBA, WBC і WBO).

Перший шанс здобути чемпіонські пояси Ломаченко втратив в останньому поєдинку проти Девіна Гейні. Бій за звання абсолютного чемпіона світу закінчився поразкою українця одноголосним рішенням суддів.

Теги: #ломаченко

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:32 30.10.2022
Ломаченко переміг Ортіса за очками

Ломаченко переміг Ортіса за очками

19:17 27.02.2022
Український боксер Ломаченко вступив до тероборони

Український боксер Ломаченко вступив до тероборони

15:51 24.12.2020
Ломаченко планує провести наступний бій навесні 2021 року - ЗМІ

Ломаченко планує провести наступний бій навесні 2021 року - ЗМІ

08:53 18.10.2020
Ломаченко не погодився з рішенням суддів і вважає себе переможцем бою

Ломаченко не погодився з рішенням суддів і вважає себе переможцем бою

08:12 18.10.2020
Ломаченко програв Лопесу і втратив три пояси чемпіона світу з боксу

Ломаченко програв Лопесу і втратив три пояси чемпіона світу з боксу

08:30 01.09.2019
Василь Ломаченко виграв чемпіонський титул за версією WBC

Василь Ломаченко виграв чемпіонський титул за версією WBC

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Визначились усі учасники фінального турніру Євро-2024

Збірна України з футболу вийшла на Євро-2024, перемігши Ісландію з рахунком 2:1

Україна перемогла Боснію і Герцеговину в півфіналі плей-офф відбору до Євро-2024

Українська національна збірна завоювала рекордні 76 медалей на змаганнях United States Air Force Trials 2024 - Мінветеранів

Україна звертається до МОК і Всесвітнього тхеквондо із закликом усунути від Олімпіади-2024 російських спортсменів, які підтримують війну

ОСТАННЄ

Україна вимагає відсторонити від олімпійської кваліфікації екіпажі російських і білоруських веслувальників - НОК

Мовний омбудсмен наголошує на необхідності використання спортсменами української мови під час публічних виступів на Олімпіаді-2024

НОК і Мінспорту розробили рекомендації для українських атлетів щодо контактів із російськими та білоруськими спортсменами на Олімпіаді-2024

Помер український футболіст і тренер Михайло Фоменко

Українці пробилися у фінал корпоративного чемпіонату світу з шахів

Під час благодійного забігу та аукціону зібрали понад 3 мільйони гривень на дрони та протезування бійців - Кличко

Марта Костюк обіграла третю ракетку світу і вийшла до півфіналу турніру WTA в Німеччині

Україна інформує МОК про російських спортсменів, які не відповідають критеріям нейтральності для участі в Олімпіаді

У Стародавній Олімпії запалили вогонь літніх Ігор у Парижі

У Парижа на випадок загрози безпеці є запасний план для церемонії відкриття Олімпіади - Макрон

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА