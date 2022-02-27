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12:57 27.02.2022

Чати взаємодопомоги в соцмережах можуть бути створені для диверсантів, щоб ввести в оману людей - Держспецзв'язку

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Чати взаємодопомоги в соцмережах можуть бути створені для диверсантів, щоб ввести в оману людей - Держспецзв'язку

Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації заявляє, що чати взаємодопомоги в соцмережах можуть бути створені для диверсантів, щоб ввести в оману людей і приспати їхню увагу.

"У мережі шириться інформація про те, що людей у Києві, Харкові та інших містах додають у чати, начебто для допомоги один одному. Існують загрози, що такі канали створені для диверсантів, щоб увести в оману людей та приспати увагу", - йдеться у повідомленні.

У відомстві також нагадують, що якщо хтось незнайомий, особливо ті, які не орієнтуються на місцевості, запитують вас про плани чи будь-яку іншу інформацію, - не спілкуйтеся з ними, а за можливості вживайте заходів щодо їх затримання.

Теги: #диверсанти #чат
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