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04:00 27.02.2022

Снаряди, що потрапили до сховища радіоактивних відходів, не призвели до його розгерметизації - ДСНС

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Снаряди, що потрапили до сховища радіоактивних відходів, не призвели до його розгерметизації - ДСНС

Попадання російських снарядів до пункту зберігання радіоактивних відходів київської філії об'єднання "Радон" не призвело до розгерметизації сховища, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у прес-службі ДСНС України.

"Влучення було в паркан. Будівля та ємності – цілі", - повідомили у прес-службі.

Раніше в Держіспекції ядерного регулювання повідомили, що внаслідок масового бомбардування Києва всіма доступними в Російській Федерації видами зенітного та ракетного озброєння в суботу снаряди потрапили до пункту зберігання радіоактивних відходів київської філії "Об'єднання Радон".

Теги: #радіація #радон
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