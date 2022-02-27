ЄС і США вирішили виключити зі SWIFT російські банки, які потрапили під санкції, і, за необхідності, інші банки з РФ - уряд ФРН

Представники ЄС, США, Франції, Німеччини, Канади, Італії та Великої Британії домовилися виключити зі SWIFT російські банки, які потрапили під санкції, і, за необхідності, інші банки з РФ, санкції буде ухвалено ввечері в суботу, повідомив офіційний представник німецького уряду Штеффен Гебештрайт.

"Так, усі російські банки, які вже потрапили під санкції міжнародного співтовариства, а за потреби й інші російські банки будуть виключені з міжнародної платіжної системи SWIFT. Таким чином, ці інститути мають бути відрізані від міжнародних фінансових потоків, що обмежить їхню глобальну діяльність", - заявив Гебештрайт.