Події

00:33 27.02.2022

ЄС і США вирішили виключити зі SWIFT російські банки, які потрапили під санкції, і, за необхідності, інші банки з РФ - уряд ФРН

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Представники ЄС, США, Франції, Німеччини, Канади, Італії та Великої Британії домовилися виключити зі SWIFT російські банки, які потрапили під санкції, і, за необхідності, інші банки з РФ, санкції буде ухвалено ввечері в суботу, повідомив офіційний представник німецького уряду Штеффен Гебештрайт.

"Так, усі російські банки, які вже потрапили під санкції міжнародного співтовариства, а за потреби й інші російські банки будуть виключені з міжнародної платіжної системи SWIFT. Таким чином, ці інститути мають бути відрізані від міжнародних фінансових потоків, що обмежить їхню глобальну діяльність", - заявив Гебештрайт.

Теги: #swift
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