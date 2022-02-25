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19:29 25.02.2022

Тактика російських військ нагадує терористичні методи, коли обстрілюють житлові квартали і дитячі садки - Подоляк

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Тактика російських військ нагадує терористичні методи, коли обстрілюють житлові квартали і дитячі садки - Подоляк

Тактика російських військ нагадує терористичні методи, коли обстрілюють житлові квартали і дитячі садки, заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

"Тактика, яку сьогодні застосовують збройні сили РФ, уже не просто військова тактика. Вона частково нагадує терористичні методи, коли обстрілюють житлові квартали, а сьогодні вже навіть були обстріли дитячих садків", - заявив Подоляк на брифінгу в Офісі президента України у п'ятницю ввечері.

Він додав, що Збройні сили України, Національна поліція і територіальна самооборона працюють добре й утримують контроль над значною частиною української території, яка зазнала ударів від Російської Федерації.

"Якщо зіставити військові потенціали України та Росії, то ми тримаємося дуже ефективно. Наші вороги хочуть вирішити ключове завдання – затиснути Київ та основні міста сходу і півдня країни. Ми відчуваємо їхні плани й особливо це розуміє керівництво ЗСУ", – сказав він.

Подоляк також повідомив, що найскладніша ситуація наразі на харківському напрямку, на Сумщині та на півдні країни, де йдуть досить важкі бої між ЗСУ та військами РФ.

Він також наголосив, що, за попередніми даними, сьогодні вдень загинули понад тисячу військовослужбовців країни-агресора, що є досить великою цифрою.

Теги: #тероризм #україна #росія #тактика
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