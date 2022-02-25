Російські окупанти обстріляли бригади швидкої допомоги

Російські окупаційні війська обстріляли бригади швидкої допомоги на території України, повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко на своїй сторінці у Facebook.

"Окупанти продовжують робити обстріл "швидких" на території України. Під ворожі обстріли потрапила екстрена бригада швидкої допомоги в Запорізькій області. На щастя, обійшлося без жертв", - написав Ляшко у п'ятницю.

За його словами, окупанти також обстріляли бригади екстреної медичної допомоги у Київській області (на півночі). Медики не постраждали. Але залишилися пацієнти у Мар'янівці, які не можуть отримати медичної допомоги через обстріл.

Окрім того, за словами Ляшка, у Чернігові застосували вогонь на території психіатричної лікарні.