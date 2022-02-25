До Сил тероборони можуть вступати люди старше 60 років, у Києві вже роздано 18 тис. автоматів і боєкомплектів

Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що ухвалив рішення про можливість залучати у складі Сил територіальної оборони людей віком понад 60 років, готових "морально та фізично" чинити опір.

" Дорогі українці! 30 годин триває повномасштабна атака Росії на нашу державу. Завдяки героїзму наших захисників і захисниць Україна вистояла першу, найскладнішу добу. Окупанти понесли суттєві втрати. Сьогодні ми будемо сильнішими. Адже тисячі людей приєднуються до лав Сил територіальної оборони і готові давати відсіч ворогу. Пишаюся кожним з вас! Тільки у Києві вже 18 тисяч автоматів та відповідний боєкомплект, які вже роздано і продовжать роздаватися бійцям Сил ТрО протягом учорашнього і сьогоднішнього дня", - повідомив міністр у Facebook в п'ятницю.

Резніков наголосив, що кількість охочих приєднатися до лав Сил ТрО зростає, а зброя надходить ще.

Крім цього, він повідомив про ухвалене рішення, погоджене з командувачем Сил ТрО ЗСУ бригадним генералом Юрієм Галушкіним, залучати до Сил ТрО людей старше 60 років, "які морально та фізично готові чинити опір і перемагати ворога".

"Також я майже усю ніч спілкувався з колегами-міністрами оборони держав, що надають нам постійну підтримку. Реакція світу стає більш чіткою. Невдовзі ми отримаємо додаткове посилення у вигляді сучасної зброї та інших ресурсів від наших партнерів", - поінформував він.