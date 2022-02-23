В Україні на місяць призовуть 14,2 тис. резервістів тероборони для навчань

Командувач Сил територіальної оборони Збройних сил України Юрій Галушкін повідомив, що найближчим часом на навчання на 30 діб буде мобілізовано 14 200 резервістів територіальної оборони в окремих районах і областях, повідомляється на сайті президента.

На селекторній нараді щодо запровадження надзвичайного стану в Україні він також зазначив, що надалі не виключено проведення зборів у всіх бригадах та батальйонах. Проведення перших навчальних зборів територіальної оборони заплановано у Маріуполі, Сєверодонецьку та Краматорську.

Галушкін також звернувся до керівників обласних державних адміністрацій з проханням про сприяння та підтримку сил територіальної оборони під час організації та проведення таких навчань.

Учасники наради докладно обговорили плани дій у різних ситуаціях, організацію роботи медичних закладів, дії військово-цивільних адміністрацій Луганської та Донецької областей, місцевої влади Маріуполя, охорону якого буде посилено.