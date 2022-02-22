Події

07:03 22.02.2022

У суді в справі Штепи оголошено перерву до 2 березня

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У суді в справі Штепи оголошено перерву до 2 березня

Орджонікідзевський райсуд Харкова в понеділок продовжив допит свідків захисту у справі ексмера Слов'янська Нелі Штепи.

"Сьогодні допитали двох свідків захисту та суд оголосив перерву до 2 березня", - сказав кореспонденту агентства Інтерфакс-Україна адвокат Штепи Олександр Тананакін.

За його словами, на наступному засіданні суд планує продовжити допит свідків захисту (залишилося допитати ще близько 30 осіб).

Як повідомлялося, справа стосовно ексмера Слов'янська Нелі Штепи, яка обвинувачується в сепаратизмі, розглядається із самого початку вп'яте.

Штепу було заарештовано 13 липня 2014 року. Їй інкримінують вчинення кримінальних злочинів, передбачених ч.3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність та недоторканність України, які спричинили загибель людей) та ч.1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи організації) Кримінального кодексу України.

5 листопада 2014 року колегія суддів Червонозаводського райсуду вирішила направити провадження за обвинуваченням Штепи до апеляційного суду Харківської області для звернення до Вищого спеціалізованого суду України (ВССУ) з розгляду цивільних та кримінальних справ для визначення підсудності. У мотивувальній частині ухвали суд посилався на те, що злочини, інкриміновані Штепі, відбувалися біля м.Слов’янськ (Донецька область), тобто не в рамках територіальної юрисдикції Червонозаводського райсуду Харкова. Крім того, свідки у справі мешкають у Слов'янську і, якщо їм доведеться їздити на суд до Харкова, це може призвести до затягування термінів розгляду справи.

Справа направлялася на розгляд до Червонозаводського, Комінтернівського, Ленінського та Жовтневого районних судів Харкова, проте через відведення та самовідведення членів колегії суддів жоден з них так і не зміг винести вирок. У деяких судах навіть не вдалося провести підготовче засідання.

6 березня 2018 року апеляційний суд Харківської області вирішив направити матеріали справи щодо Штепи на розгляд до Орджонікідзевського райсуду міста.

 

 

Теги: #суд #харків #штепа
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