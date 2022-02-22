Постпред України в ООН: Вимагаємо скасування рішення РФ щодо визнання т.зв. "ДНР" та "ЛНР" і негайного виведення російських військ з Донбасу

Постійний голова України в Організації Об'єднаних націй (ООН) Сергій Кислиця, під час виступу на засіданні Ради безпеки ООН у Нью-Йорку в ніч на вівторок, заявив про вимогу України щодо скасування рішення РФ щодо визнання т.зв. "ДНР" і "ЛНР".

"Росія має відмовитися від давньої стратегії щодо України, заснованої на загрозі застосування сили щодо суверенітету України та оголосити про свою прихильність до основних принципів Статуту ООН. Ми вимагаємо від РФ скасувати рішення про визнання т.зв. "ДНР" і "ЛНР" і повернутися за стіл переговорів. Ми засуджуємо розгортання нових окупаційних військ Росії на території України. Ми вимагаємо їх негайного виведення", - сказав Кислиця.

Він також додав, що Україна закликає Росію ще раз уважно перечитати заяву Генерального секретаря ООН, де рішення РФ про визнання т.зв. "ДНР" та "ЛНР" названо порушенням територіальної цілісності та суверенітету України, що суперечить Статуту ООН.