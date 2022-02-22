Події

06:41 22.02.2022

Постпред України в ООН: Вимагаємо скасування рішення РФ щодо визнання т.зв. "ДНР" та "ЛНР" і негайного виведення російських військ з Донбасу

1 хв читати
Постпред України в ООН: Вимагаємо скасування рішення РФ щодо визнання т.зв. "ДНР" та "ЛНР" і негайного виведення російських військ з Донбасу

Постійний голова України в Організації Об'єднаних націй (ООН) Сергій Кислиця, під час виступу на засіданні Ради безпеки ООН у Нью-Йорку в ніч на вівторок, заявив про вимогу України щодо скасування рішення РФ щодо визнання т.зв. "ДНР" і "ЛНР".

"Росія має відмовитися від давньої стратегії щодо України, заснованої на загрозі застосування сили щодо суверенітету України та оголосити про свою прихильність до основних принципів Статуту ООН. Ми вимагаємо від РФ скасувати рішення про визнання т.зв. "ДНР" і "ЛНР" і повернутися за стіл переговорів. Ми засуджуємо розгортання нових окупаційних військ Росії на території України. Ми вимагаємо їх негайного виведення", - сказав Кислиця.

Він також додав, що Україна закликає Росію ще раз уважно перечитати заяву Генерального секретаря ООН, де рішення РФ про визнання т.зв. "ДНР" та "ЛНР" названо порушенням територіальної цілісності та суверенітету України, що суперечить Статуту ООН.

 

 

 

Теги: #сша #україна #росія #ордло
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:18 22.02.2022
Американські дипломати, які нещодавно переїхали з Києва до Львова, ночуватимуть у Польщі, але продовжать свою роботу в Україні - Блінкен

Американські дипломати, які нещодавно переїхали з Києва до Львова, ночуватимуть у Польщі, але продовжать свою роботу в Україні - Блінкен

07:15 22.02.2022
Японія планує в рамках санкцій обмежити експорт передових технологій до РФ

Японія планує в рамках санкцій обмежити експорт передових технологій до РФ

07:12 22.02.2022
США 23 лютого вживуть додаткових обмежувальних заходів щодо РФ через визнання т.зв. "ЛНР" та "ДНР"

США 23 лютого вживуть додаткових обмежувальних заходів щодо РФ через визнання т.зв. "ЛНР" та "ДНР"

07:09 22.02.2022
Блінкен обговорив телефоном Україну з головою МЗС КНР

Блінкен обговорив телефоном Україну з головою МЗС КНР

06:52 22.02.2022
Визнання РФ незалежності тимчасово окупованих ОРДЛО може означати односторонній вихід Росії з мінських домовленостей та ігнорування рішень нормандської четвірки

Визнання РФ незалежності тимчасово окупованих ОРДЛО може означати односторонній вихід Росії з мінських домовленостей та ігнорування рішень нормандської четвірки

06:47 22.02.2022
Україна скликає екстрений саміт "нормандської четвірки" після рішення Росії визнати т.зв. "ДНР"

Україна скликає екстрений саміт "нормандської четвірки" після рішення Росії визнати т.зв. "ДНР"

06:43 22.02.2022
Україна кваліфікує визнання Росією т.зв. "Л/ДНР" як порушення суверенітету та територіальної цілісності

Україна кваліфікує визнання Росією т.зв. "Л/ДНР" як порушення суверенітету та територіальної цілісності

06:39 22.02.2022
РБ ООН розгляне ситуацію навколо України після визнання Росією т.зв. "Л/ДНР"

РБ ООН розгляне ситуацію навколо України після визнання Росією т.зв. "Л/ДНР"

00:30 22.02.2022
Кулеба та Трасс обговорили санкції, які Велика Британія разом із союзниками впровадять проти РФ

Кулеба та Трасс обговорили санкції, які Велика Британія разом із союзниками впровадять проти РФ

00:25 22.02.2022
Блінкен: Визнання Росією "ДНР" та "ЛНР" є явною атакою на суверенітет і територіальну цілісність України

Блінкен: Визнання Росією "ДНР" та "ЛНР" є явною атакою на суверенітет і територіальну цілісність України

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Минулої доби на Донбасі російські найманці 84 рази порушували режим тиші, двоє загиблих і дванадцять поранених бійців ЗС України

Визнання РФ незалежності тимчасово окупованих ОРДЛО може означати односторонній вихід Росії з мінських домовленостей та ігнорування рішень нормандської четвірки

Україна скликає екстрений саміт "нормандської четвірки" після рішення Росії визнати т.зв. "ДНР"

Україна кваліфікує визнання Росією т.зв. "Л/ДНР" як порушення суверенітету та територіальної цілісності

РБ ООН розгляне ситуацію навколо України після визнання Росією т.зв. "Л/ДНР"

ОСТАННЄ

Кулеба: Від реакції світової спільноти та від запровадження санкцій проти РФ залежать подальші її кроки

Минулої доби на Донбасі російські найманці 84 рази порушували режим тиші, двоє загиблих і дванадцять поранених бійців ЗС України

Харківська поліція припинила діяльність групи шахраїв, які виманили у людей похилого віку майже 1,5 млн грн

У суді в справі Штепи оголошено перерву до 2 березня

22 лютого: Яке сьогодні свято

Рішення РФ про визнання т.зв. "ДНР" і "ЛНР" є порушенням Мінських домовленостей, політичної єдності, суверенітету та територіальної цілісності України - МЗС Туреччини

Найвище керівництво Латвії закликало до запровадження економічних санкцій проти РФ - заява

Канада готується запровадити економічні санкції за визнання Росією т.зв. "ДНР" і "ЛНР"

Хорватія засуджує рішення РФ про визнання "Л/ДНР"

Велика Британія та ЄС домовилися про координацію із запровадження санкцій для РФ

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА