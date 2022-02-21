Події

18:28 21.02.2022

Російські найманці обстріляли Новолуганське, загинув мирний житель - голова облдержадміністрації

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Російські найманці обстріляли Новолуганське, загинув мирний житель - голова облдержадміністрації

Один мешканець с. Новолуганське Бахмутського району Донецької області загинув унаслідок обстрілу російськими найманцями у понеділок, повідомив керівник Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко.

"Щойно бойовики обстріляли смт Новолуганське. За оперативною інформацією, пошкоджено об'єкти інфраструктури. Селище залишилося без світла та опалення, перебито газопровід. Унаслідок обстрілу загинув цивільний чоловік… 1970 року народження", - написав Кириленко у Facebook у понеділок увечері.

Теги: #обстріл #новолуганське
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