СБУ відкрила справу за фактами обстрілів бойовиками дитсадка та школи на Луганщині

Слідчі Служби безпеки України (СБУ) розпочали досудове розслідування за фактами вчинення бойовиками обстрілів селищ Станиця Луганська і Врубівка з використанням озброєння, забороненого Мінськими угодами, повідомляє СБУ.

"Встановлено, що 17 лютого близько 9 ранку російські найманці обстріляли Станицю Луганську із великокаліберної артилерії та мінометів. У результаті пошкоджено військову техніку та об’єкти цивільної інфраструктури. Один із снарядів пробив стіну дитячого садка, де в цей час перебували діти із вихователями. Діти не постраждали лише тому, що перебували на заняттях в іншому приміщенні. Однак троє працівників дошкільного закладу отримали контузії та доставлені до лікарні", - йдеться в повідомленні, розміщеному в четвер на сайті СБУ.

За інформацією української спецслужби, обстріл тривав близько 40 хвилин, вогонь вівся прицільно для заподіяння втрат.

"За попередніми даними, ворог використав боєприпаси калібру 120 та 152 мм. Через півтори години ворог завдав артилерійського удару по селищу Врубівка Сєвєродонецького району. Обстрілом пошкоджено будівлю місцевої школи, в якій на момент атаки перебували 30 учнів і 14 освітян. Діти й дорослі змушені були рятуватися в підвалі школи", - наголошується в повідомленні.

У СБУ інформують, що внаслідок влучення снарядів у газопровід без газопостачання залишилося 70 квартир у багатоповерхівках і 96 приватних будинків. Також пошкоджено житловий будинок у Врубівці.

На місцях працюють оперативно-слідчі групи СБУ: допитують свідків, очевидців і постраждалих від ворожих атак, вивчають і документують обставини злочинів.

"Під процесуальним керівництвом Луганської обласної прокуратури СБУ продовжує невідкладні слідчі дії у межах кримінальних проваджень за ч. 2 ст. 258 (терористичний акт, який спричинив тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України", - повідомляють у СБУ.

Як повідомлялося, в Луганській області в четвер уранці внаслідок застосування російськими найманцями важкого артилерійського озброєння снаряди влучили в будівлю дитсадка в Станиці Луганській. Унаслідок обстрілу постраждали дві жінки й один чоловік. Загалом у закладі під час обстрілу перебували 20 дітей та 18 працівників, повідомили в оперативно-тактичному угрупованні "Північ".

Близько 10:25 у четвер стався обстріл з боку тимчасово окупованої території по населеному пункту Врубівка, внаслідок чого один зі снарядів влучив у двір Врубівського ліцею Попаснянської міської територіальної громади. На момент обстрілу в ліцеї перебували 30 учнів і 14 осіб персоналу. Інформація про постраждалих і руйнування уточнюється.