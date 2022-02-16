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18:26 16.02.2022

Витратити кошти "єПідтримки" на канцелярію та спорттовари можуть вакциновані українці незалежно від віку

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Витратити кошти "єПідтримки" на канцелярію та спорттовари можуть вакциновані українці незалежно від віку

Усі вакциновані українці незалежно від віку можуть витратити кошти "єПідтримки" на нові групи товарів та послуг: освітні послуги; ЗМІ; спортивні товари, канцтовари.

Про це свідчить оновлений порядок надання допомоги у рамках програми "єПідтримка" з урахуванням внесених до неї змін.

Згідно з документом, єдине вікове обмеження встановлено для українців віком від 60 років. Вони, крім доступних для всіх товарів і послуг, можуть придбати ліки, а з 14 березня сплатити комунальні платежі. Також з 14 березня ця опція стане доступною для людей з інвалідністю (І-ІІ групи).

За даними Міністерства економіки, українці витратили 13 млн грн коштів "єПідтримки" на освітні послуги, канцелярські та спортивні товари.

Як повідомлялося, 2 лютого Кабінет Міністрів розширив державну програму з виплати 1 тис. грн вакцинованим "єПідтримка" на підлітків старше 14 років, а також розширив перелік витрат, на які ці кошти можуть бути витрачені.

Відповідно до постанови, витратити кошти в рамках "єПідтримки" можна буде на оплату освітніх послуг (зокрема, гуртків та секцій, здобуття професійної або профтехнічної, вищої освіти), харчування в освітніх закладах, проживання у гуртожитках. Також за ці кошти тепер можна придбати спортивний інвентар, засоби масової інформації та канцелярію.

Теги: #категорії #єпідтримка
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