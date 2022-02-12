Події

14:09 12.02.2022

Ляшко на КПВВ "Станиця Луганська": Якнайбільше українців мають отримати доступ до вакцинації проти COVID-19

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Ляшко на КПВВ "Станиця Луганська": Якнайбільше українців мають отримати доступ до вакцинації проти COVID-19

У суботу, 12 лютого, міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко відвідав із робочим візитом безкоштовні пункти тестування і щеплення проти коронавірусу, розташовані на території контрольного пункту в'їзду-виїзду (КПВВ) "Станиця Луганська", повідомляє пресслужба МОЗ.

"Очільник Міністерства охорони здоров’я особисто пересвідчився, що наразі у пунктах є вибір вакцин та достатня кількість безоплатних швидких тестів для всіх, хто звертається. Додатково Віктор Ляшко дав рекомендації щодо поліпшення пропускної спроможності. В особистій розмові з міністром медичні працівники підтвердили, що охочі щепитися є щодня, а вакцини вистачає повною мірою для всіх охочих", - зазначається в повідомленні.

Ляшко уточнив, що на КПВВ триває модернізація сервісної зони, де планується розміщення пункту щеплення, відділення банку, співробітників Пенсійного фонду, органів соцзахисту.

"Сьогодні Україна має потужну підтримку від Литви, яка передає нам вакцину Johnson & Johnson для щеплення українців, зокрема з тимчасово окупованих територій на пунктах пропуску. Це дасть нам змогу захистити ще більше наших громадян від тяжкого перебігу коронавірусної хвороби", – зазначив міністр.

Теги: #ляшко #вакцинація
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